Подарок от приморского художника получил на юбилей режиссёр Эмир Кустурица

Приморский и сербский маэстро дружат на протяжении нескольких лет. В 2021 году Игорь Обухов привозил свою выставку «Влад и Восток» (12+) в Белград и задержался там на пленэр, во время которого жил и в Кустендорфе. Результатом той творческой поездки стал проект «Сербские заметки» (6+). Этюды выставлялись во Владивостоке и в сербском городе Нови-Сад, а тексты к ним создали ранее упоминавшийся Евгений Баранов, актёр Милош Бикович и юбиляр Эмир Кустурица. Во время следующего посещения дружественной страны профессор Дальневосточного государственного института искусств оставил небольшой рисунок на стене одного из домов резиденции режиссёра, показывал «Русский дом» в Белграде. Теперь же этот приморский образ приехал к Эмиру Кустурице в увеличенном масштабе.