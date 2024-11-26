Подарок от приморского художника получил на юбилей режиссёр Эмир Кустурица

Панно от приморского художника Игоря Обухова стало подарком российской стороны на 70-летие сербского кинорежиссера Эмира Кустурицы. Известный фарфоровый барельеф символизирует дружбу двух стран, двух городов и двух творцов, передаёт ИА PrimaMedia.
Российская делегация одна из первых поздравила лауреата премии «Оскар» в воскресенье, 24 ноября, в его резиденции Дрвенграде, по-другому Кустендорфе, сообщает пресс-служба сербского представительства Федерального агентства «Россотрудничество». Советник посольства России Наталья Клищенкова зачитала послание от президента России Владимира Путина, а глава «Русского дома» в Белграде Евгений Баранов вручил керамический барельеф «Окно на Восток» с любимым героем картин Обухова морячком Владом.
Кустурица был очень поражён и не смог сдержать эмоций: «У меня нет столько слов, сколько… Я очень рад». Помолчав, он добавил: «Благодарю и думаю, что это — родство наших душ, наших культур, нам надо работать над тем, чтобы эти культуры были живы».
Подаренное панно знакомо многим приморцам. На нём изображен юноша в будённовке и шинели, стоящий у парапета на набережной на фоне ночного неба, который трепетно держит на плече тигрёнка. Барельеф обрамляет рамка, выполненная в виде иллюминатора корабля, с надписью «Владивосток». Буква «и» напоминает символ &, поэтому в народе эту картину часто называют «Влад и Восток». Оригинал работы, уехавший в Сербию, жители и гости дальневосточной столицы могли видеть на персональной выставке Игоря Обухова в Приморской государственной картинной галерее летом 2023 года, а точно такое же панно — авторская копия — сейчас висит на стене подземного перехода около центральной площади.
Приморский и сербский маэстро дружат на протяжении нескольких лет. В 2021 году Игорь Обухов привозил свою выставку «Влад и Восток» (12+) в Белград и задержался там на пленэр, во время которого жил и в Кустендорфе. Результатом той творческой поездки стал проект «Сербские заметки» (6+). Этюды выставлялись во Владивостоке и в сербском городе Нови-Сад, а тексты к ним создали ранее упоминавшийся Евгений Баранов, актёр Милош Бикович и юбиляр Эмир Кустурица. Во время следующего посещения дружественной страны профессор Дальневосточного государственного института искусств оставил небольшой рисунок на стене одного из домов резиденции режиссёра, показывал «Русский дом» в Белграде. Теперь же этот приморский образ приехал к Эмиру Кустурице в увеличенном масштабе.