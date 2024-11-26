Генпрокурор России проведёт встречу с жителями Челябинской области

На Южный Урал прибудет сразу несколько представителей генеральной прокуратуры России. В ближайшие дни они проведут встречи с местными жителями, по результатам которых будут приняты необходимые меры.
Встретиться с представителями федерального ведомства южноуральцы смогут во вторник и среду. Во время общения у граждан будет возможность задать интересующие вопросы или рассказать о своих проблемах, в решении которых может помочь генпрокуратура России. В будущем планируется встреча южноуральцев с самим генпрокурором, Игорем Красновым. Ориентировочно, пройдёт она в среду. В этот же день Игорь Краснов может встретиться с губернатором Алексеем Текслером.
Чтобы записаться на личный приём к представителям генпрокуратуры, необходимо зарегистрироваться по адресу улица Карла Маркса, дом 78. В обязательном порядке с собой нужно принести паспорт. Сама встреча пройдёт в здании по адресу улица Карла Маркса, дом 76. Задать вопросы граждане могут по телефонам: 8−351−239−20−55 и 8−904−817−71−61.