Генпрокурор России проведёт встречу с жителями Челябинской области

Встретиться с представителями федерального ведомства южноуральцы смогут во вторник и среду. Во время общения у граждан будет возможность задать интересующие вопросы или рассказать о своих проблемах, в решении которых может помочь генпрокуратура России. В будущем планируется встреча южноуральцев с самим генпрокурором, Игорем Красновым. Ориентировочно, пройдёт она в среду. В этот же день Игорь Краснов может встретиться с губернатором Алексеем Текслером.