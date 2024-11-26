«Более 700 белорусов, заплатив, не получили надгробья для своих родных». СК рассказал об уголовном деле с сотнями потерпевших и ущербом в 4,5 млн рублей

Сам Сергей Руденко находился за пределами Беларуси, до своих сотрудников доносил информацию, что начал успешный бизнес за границей, что все заказы будут выполнены из импортного гранита по доступным ценам. Фирма требовала предоплаты в размере 70%. При этом на производстве в Беларуси было тихо — работники, осуществляющие изготовление памятников, уволены, закупка материалов не велась. При задержках заказов озвучивались версии загруженности производства, больших объемов заказов, форс-мажора с поставками гранита.