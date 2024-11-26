«Более 700 белорусов, заплатив, не получили надгробья для своих родных». СК рассказал об уголовном деле с сотнями потерпевших и ущербом в 4,5 млн рублей

Сотрудники главного следственного управления завершили расследование уголовного дела в отношении собственника и руководителя ООО «Студия гранита RG» Сергея Руденко, сообщает Следственный комитет Беларуси. Следователи установили, что, воспользовавшись трагическими событиями в жизни людей, бизнесмен «заработал» более 4,5 миллиона рублей.
В Беларуси Руденко открыл фирму по изготовлению памятников, надгробий, благоустройству мест захоронения, работал по всей стране. Первое время все шло хорошо, заказы выполняли, но в начале 2022 года мужчина решил изменить схему работы, провел реорганизацию и выделил новую фирму — «Студия гранита RG», которая заказы принимала, а выполнять их не собиралась.
«За время существования организации обвиняемый добился жесткой системы внутренней дисциплины: беспрекословное подчинение, четкое распределение функций каждого звена, а также минимизация коммуникации между подразделениями», — рассказали в СК и отметили, что сотрудники фирмы и понятия не имели, что вовлечены в обман.
Сам Сергей Руденко находился за пределами Беларуси, до своих сотрудников доносил информацию, что начал успешный бизнес за границей, что все заказы будут выполнены из импортного гранита по доступным ценам. Фирма требовала предоплаты в размере 70%. При этом на производстве в Беларуси было тихо — работники, осуществляющие изготовление памятников, уволены, закупка материалов не велась. При задержках заказов озвучивались версии загруженности производства, больших объемов заказов, форс-мажора с поставками гранита.
Следователи выяснили, что Руденко выводил деньги за границу и тратил их на свою жизнь. Всего было обмануто 706 человек, сумма ущерба превысила 4,5 миллиона рублей.
На имущество Сергея Руденко в Беларуси, а это 5 автомобилей, 3 квартиры, загородный дом, производственные здания и сооружения, дорогостоящее оборудование, наложен арест. Это позволит обеспечить возмещение причиненного людям ущерба.
Сергею Руденко заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Следователи неоднократно направляли просьбы об оказании правовой помощи в страны, где скрывался Руденко. Несмотря на сотни обманутых людей, компетентные органы западных стран присылали лишь отписки, ссылаясь на то, что уголовное преследование Руденко политизировано», — отметили в СК.
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