В Челны прибыли новые автобусы большой вместимости

«Общественный транспорт — это настроение людей. К сожалению, в последние годы в республике есть вопросы по обеспечению подвижным составом, качеству обслуживания пассажиров. У нас серьезная большая программа, в том числе и с поддержкой федерального бюджета. Она позволила серьезно в этом году изменить ситуацию с автобусами. Сегодня это 10 автобусов. В целом в этом году город Набережные Челны получит 90 автобусов».