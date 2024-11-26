Восемь населённых пунктов обесточено на юге Приморья

Без электричества остались посёлки Краскино, Посьет, Зарубино и Хасан, сёла Гвоздево, Андреевка, Витязь и Рисовая Падь. Решается вопрос о переводе котельных на альтернативные источники питания, пока на сетях ведутся работы по ликвидации аварии, весь процесс координирует на месте ЧП Хасанский прокурор Денис Крейнович.
Надзорное ведомство подчёркивает: Примгидрометцентр заранее распространил штормовое предупреждение, и прокурор района объявил предостережения руководителям ресурсоснабжающих организаций о необходимости принятия дополнительных мер к обеспечению бесперебойного энергоснабжения населения и недопустимости нарушения прав граждан на коммунальные услуги.
Но авария всё же произошла. Прокуратура проводит проверку, меры будут приняты по каждому выявленному факту нарушения.
Ещё одна проблема с подачей коммунального ресурса наблюдается в Находке: в социальных сетях появились сообщения, что в детском саду № 57 города Находки в игровой комнате одной из групп температура опустилась до 13 градусов, а в спальне — до 9 градусов. Родители воспитанников обращались к заведующей детским садом, но та признала, что она уже обращалась с этим вопросом в разные инстанции, но ничего не добилась, и теперь может только закрыть группу.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что теплоснабжение детского сада нарушено из-за остановки котельной «Рыбный порт» в связи с ремонтом задвижки на участке сети. Кроме детского сада, без отопления остались ещё пять социальных учреждений и 88 многоквартирных домов.