Восемь населённых пунктов обесточено на юге Приморья

Ещё одна проблема с подачей коммунального ресурса наблюдается в Находке: в социальных сетях появились сообщения, что в детском саду № 57 города Находки в игровой комнате одной из групп температура опустилась до 13 градусов, а в спальне — до 9 градусов. Родители воспитанников обращались к заведующей детским садом, но та признала, что она уже обращалась с этим вопросом в разные инстанции, но ничего не добилась, и теперь может только закрыть группу.