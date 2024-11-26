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Завтра в домах трех районов Казани вода может окраситься в зеленый цвет

Таким образом специалисты определят места утечки теплоносителя.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Завтра вода в ряде домов Вахитовского, Приволжского и Советского районов столицы Татарстана может приобрести зеленый оттенок. Это связано с введением красителя «Уранин-А» в сетевую воду магистральных тепловодов от ТЭЦ-1.

Специалисты Казанских тепловых сетей будут определять места утечки теплоносителя. При обнаружении зеленой воды горожанам необходимо обратиться в диспетчерскую службу по телефону: +7 (843)291−87−95.

Краситель «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Он безвреден для здоровья людей и окружающей среды.

ЖКХ