Завтра в домах трех районов Казани вода может окраситься в зеленый цвет

Завтра вода в ряде домов Вахитовского, Приволжского и Советского районов столицы Татарстана может приобрести зеленый оттенок. Это связано с введением красителя «Уранин-А» в сетевую воду магистральных тепловодов от ТЭЦ-1.
Специалисты Казанских тепловых сетей будут определять места утечки теплоносителя. При обнаружении зеленой воды горожанам необходимо обратиться в диспетчерскую службу по телефону: +7 (843)291−87−95.
Краситель «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Он безвреден для здоровья людей и окружающей среды.