Жительницу Приморья оштрафовали за фото в нацистской форме

«Фокинским городским судом за совершение административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ подвергнута наказанию в виде штрафа жительница городского округа ЗАТО г. Фокино, опубликовавшая в мессенджере в разделе статусы свои собственные фотографии в военной форме нацистской Германии времен Второй мировой войны с элементами нацистской атрибутики и символики, которые за время размещения до их удаления набрали большое количество просмотров и вызвали негативную реакцию людей», — сообщили в ведомстве.