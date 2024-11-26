Жительницу Приморья оштрафовали за фото в нацистской форме

В Приморье суд привлек к ответственности жительницу ЗАТО Фокино, опубликовавшую собственный снимок в нацистской форме, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
«Фокинским городским судом за совершение административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ подвергнута наказанию в виде штрафа жительница городского округа ЗАТО г. Фокино, опубликовавшая в мессенджере в разделе статусы свои собственные фотографии в военной форме нацистской Германии времен Второй мировой войны с элементами нацистской атрибутики и символики, которые за время размещения до их удаления набрали большое количество просмотров и вызвали негативную реакцию людей», — сообщили в ведомстве.
Специалисты подчеркнули, что в Российской Федерации запрещается использование, в том числе публичное демонстрирование, нацистской атрибутики, символики, а также являющихся экстремистскими материалами изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала (Нюрнбергского трибунала), как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.