Названы самые необычные и редкие вакансии в Нижнем Новгороде

Нижегородские работодатели разместили более 35 тысяч новых вакансий за последний месяц. Это на 9% больше, чем в конце 2023 года. Компании предлагают вакансии для представителей массовых профессий, таких как продавцы, грузчики, курьеры, консультанты, водители, так и работу для специалистов редких профессий. Рейтинг самых неординарных и редко встречающихся вакансий составили аналитики hh.ru.
Эксперты составили список интересных и нестандартных вакансий с необычными условиями, задачами и высокими зарплатами.
Так, в Нижнем Новгороде требуется фитнес-тренер, ему готовы платить до 500 тысяч рублей на руки. Высокие зарплаты также предлагаются для IT-специалистов, например, вакансии для автотестировщика UI, от 200 тысяч рублей на руки.
Не отстают и няни: открыта вакансия для няни с проживанием в США, зарплата до 450 тысяч рублей. Аналогичная вакансия для домработницы: также с проживанием и зарплатой до 217 тысяч рублей на руки.
Еще одна необычная вакансия: фотограф/ретушер с работой в различных городах, включая Дубай и Сочи. Предлагаемая зарплата — до 300 тысяч рублей на руки.
В регионе также требуется археолог, который будет заниматься разведками, раскопками и наблюдениями, с зарплатой от 120 тысяч рублей на руки.
Амбассадор онлайн-школы в социальных сетях, который будет продвигать ее через контент в соцсетях, может зарабатывать до 180 тысяч рублей на руки. Зарубежный аналитический центр ищет консультанта для проведения исследований на внешнеполитические темы, зарплата — до 2 тысяч долларов на руки.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что аналитики составили топ вакансий для пенсионеров в Нижегородской области.