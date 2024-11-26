Названы самые необычные и редкие вакансии в Нижнем Новгороде

Нижегородские работодатели разместили более 35 тысяч новых вакансий за последний месяц. Это на 9% больше, чем в конце 2023 года. Компании предлагают вакансии для представителей массовых профессий, таких как продавцы, грузчики, курьеры, консультанты, водители, так и работу для специалистов редких профессий. Рейтинг самых неординарных и редко встречающихся вакансий составили аналитики hh.ru.