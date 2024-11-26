Эксперт: Профессию в Москве чаще всего меняют люди в возрасте 40−60 лет

«Чаще всего на смену профессии или получение новой специальности решаются люди в возрасте от 40 до 60 лет. Они стремятся к новым возможностям и личностному развитию. В это время у них уже есть определенный профессиональный опыт, но они могут столкнуться с желанием уйти с офисной работы или с осознанием, что текущая деятельность больше не приносит удовлетворения. Многие стремятся к карьерному росту и перспективам, ищут новые возможности для самореализации, нередко меняют специализацию и становятся “синими воротничками”», — сказала Чемоданова.
Эксперт отметила, что возрастным специалистам в целом стало проще найти работу.
«За последние пять лет мы отмечаем увеличение числа соискателей старшего возраста. И работодатели стали чаще рассматривать и нанимать людей категории “50 плюс”. Такие сотрудники обладают большим накопленным опытом, мотивацией и готовностью обучаться и одновременно быть наставниками для молодых специалистов. Кроме того, они зачастую ведут активный образ жизни и хотят быть полезными», — добавила Чемоданова.
Она пояснила, что по специальности в основном предпочитают работать молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Это связано с более осознанным выбором профессии.