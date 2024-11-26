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В Уфе пропали мальчики 15 и 16 лет

В Уфе разыскивают двух несовершеннолетних детей.

В Уфе пропали два мальчика. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщают волонтеры, сегодня дети ушли в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись обратно.

Приметы Артема Фазлыева: ему 15 лет, его рост — 165 сантиметров, у него среднее телосложение, черные волосы и карие глаза. Был одет в синюю клечатую пижаму, синий медицинский бушлат и черные бурки.

Приметы Кирилла Герасимова: ему 16 лет, его рост — 161 сантиметр, у него худощавое телосложение, черные волосы и голубые глаза. Был одет в то же самое.

«БашРегионСпас» просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавших, сообщить ее по телефону 8 (937) 3−102−112 или 112. Активисты в своем объявлении отмечают необходимость помощи добровольцев.

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