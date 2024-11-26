Власти Самарской области намерены закрыть плотину Жигулевской ГЭС для большегрузов

В качестве альтернатив водителям предлагается пересекать Волгу через Президентский мост в Ульяновске, Пристанский мост в Саратове или Волжский (Климовский) мост, являющийся частью обхода Тольятти.
«В ближайшее время возможно введение ограничения грузовых транспортных средств с разрешенной массой свыше 3,5 тонн с 6:00 до 22:00 (MSK+1) на участке М-5 “Урал” км 959 — км 972 в целях недопущения скопления транспортных средств на плотине Жигулевской ГЭC», — говорится в сообщении минтранса.
Как сообщалось ранее, в сентябре каждый день по обходу Тольятти двигалось около 7 тыс. транспортных средств. Тогда как в исследованиях ООО «Инфракап Консалтинг», на основании которых принималось решение о строительстве дороги, интенсивность трассы прогнозировалась в 39 тыс. автомобилей в сутки. Суд признал директора «Инфракапа» Олесю Гладкову виновной в мошенничестве и приговорил ее к трем годам колонии общего режима. Очевидно, что теперь статистика должна улучшиться.