Власти Самарской области намерены закрыть плотину Жигулевской ГЭС для большегрузов

Как сообщалось ранее, в сентябре каждый день по обходу Тольятти двигалось около 7 тыс. транспортных средств. Тогда как в исследованиях ООО «Инфракап Консалтинг», на основании которых принималось решение о строительстве дороги, интенсивность трассы прогнозировалась в 39 тыс. автомобилей в сутки. Суд признал директора «Инфракапа» Олесю Гладкову виновной в мошенничестве и приговорил ее к трем годам колонии общего режима. Очевидно, что теперь статистика должна улучшиться.