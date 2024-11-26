Сезон ОРВИ в Крыму: детские сады и школы ушли на карантин

«На последней отчетной неделе в Республике Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается на уровне предыдущей недели, зарегистрировано 7997 заболевших, показатель на 10 тысяч/населения 41,8, удельный вес детей в общей структуре заболеваемости составил 47,6%», — говорится в сообщении.
В Севастополе за прошедшую неделю заболели 2518 человек или на 4,7% меньше, чем на прошлой неделе, добавили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, почти половина всех заболевших по Крыму — дети. В этой связи 13 групп в 11 дошкольных учреждениях и 18 классов в 11 школах республики приостанавливали образовательный процесс.
«По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии», — уточнили в Роспотребнадзоре и напомнили о вакцинации, которая продолжается на полуострове.
К этому времени в Крыму и Севастополе прививки против гриппа получили более 1,3 млн человек, в том числе 333 724 ребенка.
Всплеск заболеваемости гриппом в России ожидается ближе к зиме, но точное время начала сезонной эпидемии назвать пока сложно, заявляла ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дарья Даниленко. По ее словам, в последнее время пик заболеваемости приходится на новогодние праздники.