Сезон ОРВИ в Крыму: детские сады и школы ушли на карантин

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе почти 8 тысяч человек болеют острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, большинство заболевших — дети, из-за чего на карантин закрывают классы в школах и группы в детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.