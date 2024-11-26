В Самаре создадут «Тимуровские отряды» для помощи с уборкой снега

В Самаре будут работать «Тимуровские отряды». Такое решение было принято в рамках встречи и.о. мэра Ивана Носкова и председателя городского отделения «Движения Первых». Волонтеры движения вызвались помогать городским службам в уборке снега на территории частного сектора. Только в Кировском районе готовы оказывать помощь 60 добровольцев.