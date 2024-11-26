В мэрии Омска прокомментировали прорыв трубы у школы в Заозерном

«По адресу улица Бархатовой, 6 г, произошло повреждение на подземной теплотрассе. Сотрудники “Тепловой компании” оперативно отреагировали, выехали на место и провели обследование. В настоящее время осуществляется поиск повреждения и выполняются другие необходимые работы. Прилагаются все усилия для оперативного устранения проблемы. В школе № 106 с 26 ноября 2024 года образовательный процесс организован с применением дистанционных технологий», — пояснили в мэрии.
Напомним, во вторник, 26 ноября 2024 года, прорвало трубу возле школы № 106, причем со звуком взрыва, со слов очевидцев, от которого даже кое-где вылетели стекла в окнах. Пар поднялся выше крыши, кипяток залил территорию учебного заведения. Как видно на фото одного из учеников, коммунальная авария произошла во дворе школы, видны признаки работ.