В мэрии Омска прокомментировали прорыв трубы у школы в Заозерном

«По адресу улица Бархатовой, 6 г, произошло повреждение на подземной теплотрассе. Сотрудники “Тепловой компании” оперативно отреагировали, выехали на место и провели обследование. В настоящее время осуществляется поиск повреждения и выполняются другие необходимые работы. Прилагаются все усилия для оперативного устранения проблемы. В школе № 106 с 26 ноября 2024 года образовательный процесс организован с применением дистанционных технологий», — пояснили в мэрии.