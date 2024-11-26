С бойцом СВО простились в Тайшете 26 ноября

В последний путь проводили в Тайшете героя и защитника Отечества Артура Дюсембаева. Как сообщили в пресс-службе администрации города, бойца не стало при восполнении поставленной задачи на СВО 26 октября текущего года.
— От всех жителей Тайшета и Тайшетского района выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, — поделились в администрации.
Военнослужащий погиб в возрасте 33 лет. В свое время он учился в школе № 85 города Тайшет. Решение отправиться на защиту Родины мужчина принял сам. Дома у него осталась дочь, мама и сестры с братом. С бойцом простились 26 ноября друзья, родные и знакомые.
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