С бойцом СВО простились в Тайшете 26 ноября

Военнослужащий погиб в возрасте 33 лет. В свое время он учился в школе № 85 города Тайшет. Решение отправиться на защиту Родины мужчина принял сам. Дома у него осталась дочь, мама и сестры с братом. С бойцом простились 26 ноября друзья, родные и знакомые.