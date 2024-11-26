Жуков вместо Гукова: на Дальнем Востоке сменился глава таможенного управления

До Дмитрия Жукова с 11 октября 2024 года обязанности руководителя ДВТУ исполнял генерал-майор таможенной службы Валерий Гуков, который в сентябре того же года назначен исполняющим обязанности первого заместителя начальника таможенного управления. Свою должность он получил после перевода на новый пост прежнего начальника управления — Юрия Ладыгина.