Жуков вместо Гукова: на Дальнем Востоке сменился глава таможенного управления

В Дальневосточном таможенном управлении сменился руководитель. С завтрашнего дня, 27 ноября, его начальником станет генерал-лейтенант таможенной службы Дмитрий Жуков. Приказ о назначении нового руководителя подписал руководитель ФТС Валерий Пикалев, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Дмитрий Жуков служит в таможенных органах с 1994 года. Он руководил Брянской и Московской таможнями, а позднее — главным управлением организации таможенного оформления и таможенного контроля.
С марта 2024 года Дмитрий Жуков возглавлял главное управление государственной службы и кадров ФТС.
«В основные обязанности таможенника войдет руководство всеми процессами таможенного оформления и таможенного контроля в регионе деятельности Управления», — сообщили в пресс-службе ФТС.
До Дмитрия Жукова с 11 октября 2024 года обязанности руководителя ДВТУ исполнял генерал-майор таможенной службы Валерий Гуков, который в сентябре того же года назначен исполняющим обязанности первого заместителя начальника таможенного управления. Свою должность он получил после перевода на новый пост прежнего начальника управления — Юрия Ладыгина.