В России создали мобильное приложение для опорно-двигательной реабилитации

«Был создан доступный инструмент, позволяющий осуществить контроль выполнения упражнений опорно-двигательной реабилитации. Это особенно важно в условиях амбулаторного лечения, где врач не может постоянно контролировать пациента. Результаты исследования представляют собой значимый вклад в развитие технологий опорно-двигательной реабилитации, могут служить основой для дальнейшего развития проектов в этой сфере, включая совершенствование существующих решений и разработку новых инструментов для мониторинга и поддержки физических активностей пациентов», — добавили в министерстве.