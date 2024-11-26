В России создали мобильное приложение для опорно-двигательной реабилитации

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Специалисты молодежной VR-лаборатории Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) разработали мобильное приложение для опорно-двигательной реабилитации. Молодые ученые впервые предложили использовать комбинацию инерциальной навигации и компьютерного зрения для оценки действий человека и качества выполнения упражнений, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Тематика опорно-двигательной реабилитации является одной из основных в нашей лаборатории. Проведенная работа началась как дипломный проект, но постепенно, в ходе экспериментов, теоретических и практических исследований, расширилась до представленного в статье подхода, объединяющего различные технологии и адаптирующего их под условия мобильных устройств», — рассказал руководитель молодежной лаборатории ТГТУ Артем Обухов.
Молодые ученые изучили процессы обработки информации в мобильной тренажерной системе, используемые для получения данных от систем инерциальной навигации, то есть не зависящих от внешних источников информации и компьютерного зрения. Для классификации упражнений применялось машинное обучение. Это позволило сформулировать общий подход к проектированию мобильных приложений для опорно-двигательной реабилитации с учетом двух систем отслеживания.
«Был создан доступный инструмент, позволяющий осуществить контроль выполнения упражнений опорно-двигательной реабилитации. Это особенно важно в условиях амбулаторного лечения, где врач не может постоянно контролировать пациента. Результаты исследования представляют собой значимый вклад в развитие технологий опорно-двигательной реабилитации, могут служить основой для дальнейшего развития проектов в этой сфере, включая совершенствование существующих решений и разработку новых инструментов для мониторинга и поддержки физических активностей пациентов», — добавили в министерстве.
Молодежная лаборатория медицинских VR-систем для обучения, диагностики и реабилитации Тамбовского государственного технического университета была создана в 2021 году по нацпроекту «Наука и университеты». Результаты проведенных учеными ТГТУ исследований опубликованы в журнале Technologies (Scopus Q1).