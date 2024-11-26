«Нищая, на карте 2 рубля!»: аферист придумал «блестящую» схему обмана сибирячки, а когда прокололся, отправил ей злое смс

Жительница Иркутска едва не стала жертвой мошенничества. При этом сибирячка не отвечала на незнакомые номера, не переходила по подозрительным ссылкам и не доверяла незнакомцам. Она лишь разместила объявление о продаже вещей в интернете и едва не лишилась сбережений. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Продам детскую коляску.
— У нас залежалась детская коляска, которая уже не нужна, — начинает свою историю 32- летняя риелтор из Иркутска Дарья Смирнова. — Опубликовала сообщение о ее продаже на одном из популярных сервисов по размещению объявлений. Указала номер телефона для связи.
Утром выходного дня раздался телефонный звонок через сервис объявлений. Неизвестный мужчина рассказал, что его привлек товар и начал подробно узнавать о нем: как долго коляска была в использовании, в каком она состоянии, какие у нее размеры и прочее.
— Ответы его устроили. Но он попросил созвониться со мной в мессенджере по видеосвязи, чтобы убедиться, что коляска действительно существует в реальности и он попал не на мошенников. Меня эта просьба совершенно не удивила. Ведь действительно человек может переживать насчет того, что его могут обмануть…
Дарья продиктовала номер телефона. Через несколько минут покупатель связался с сибирячкой по видеозвонку.
— Лица его я не видела, там был просто черный квадрат. Я показала коляску, его все устроило, и он сказал, что готов оплатить ее. Спросил, куда переводить деньги. Я ответила, что банковская карта привязана к моему номеру телефона.
«Включите демонстрацию экрана».
Незнакомец попросил Дарью включить демонстрацию экрана на своем телефоне, чтобы он якобы убедился в том, что деньги действительно поступили на счет. Сибирячка выполнила условие.
— И тут я вижу, что мне на телефон начали сыпаться сообщения от банка с кодом для входа в личный кабинет. Быстро смахнула уведомления в сторону, но он, видимо, успел их увидеть или использовал функцию записи экрана. Через несколько секунд пришло уведомление о том, что вход в личный кабинет был осуществлен. Я поняла, что мне звонит мошенник. Разозлилась и сказала, мол, ничего у него не выйдет. Он тут же сбросил звонок.
Дарья рассказывает, что от потери денег со счета ее спасло то, что карта, которая привязана к номеру телефона, не используется как основная и на ней попросту не бывает средств.
— Осознав, что афера не удалась, мужчина мне написал смс-сообщение, что, мол, я нищая, у меня на карте всего 2 рубля хранится, — со смехом рассказывает Дарья. — Я сразу же позвонила в банк и заблокировала карту. Мало ли, мошенники оформят какую-нибудь подписку или используют в своих целях другим образом. Лучше перестраховаться!
Дарья рассказывает, что впервые столкнулась с похожей схемой мошенничества, поэтому решила поделиться случившимся со знакомыми и рассказала об этом в социальных сетях.
— Многие ведь продают вещи через сервисы объявлений. Хочу, чтобы люди знали, что вот таким образом можно легко лишиться своих сбережений!