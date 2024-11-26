«Нищая, на карте 2 рубля!»: аферист придумал «блестящую» схему обмана сибирячки, а когда прокололся, отправил ей злое смс

— И тут я вижу, что мне на телефон начали сыпаться сообщения от банка с кодом для входа в личный кабинет. Быстро смахнула уведомления в сторону, но он, видимо, успел их увидеть или использовал функцию записи экрана. Через несколько секунд пришло уведомление о том, что вход в личный кабинет был осуществлен. Я поняла, что мне звонит мошенник. Разозлилась и сказала, мол, ничего у него не выйдет. Он тут же сбросил звонок.