Ники Минаж заявила, что анонсирует новый альбом в следующем году

Хип-хоп-исполнительница Ники Минаж раскрыла свои планы на следующий год. В 2025-м рэперша собирается поделиться информацией о новом лонгплее и туре. Последний студийник певицы вышел в 2023 году.
Кроме этого уже 13 декабря Ники Минаж собирается выпустить новую делюкс-версию своего последнего альбома Pink Friday 2 (2023) под названием The Hiatus. Напоминаем, что когда-то вместо нее рэперша хотела представить целый студийник. К сожалению, никакой конкретной информации по предполагаемому альбому так и не появилось, а рэперша вернулась к первоначальному плану по выпуску третьей расширенной версии лонгплея.
Ранее Ники Минаж поделилась юбилейным переизданием своей третьей пластинки The Pinkprint.