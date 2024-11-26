Ники Минаж заявила, что анонсирует новый альбом в следующем году

Кроме этого уже 13 декабря Ники Минаж собирается выпустить новую делюкс-версию своего последнего альбома Pink Friday 2 (2023) под названием The Hiatus. Напоминаем, что когда-то вместо нее рэперша хотела представить целый студийник. К сожалению, никакой конкретной информации по предполагаемому альбому так и не появилось, а рэперша вернулась к первоначальному плану по выпуску третьей расширенной версии лонгплея.