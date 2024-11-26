В Хабаровск переезжают тренеры из клубов российской Премьер-лиги

В Хабаровск продолжают переезжать тренеры из клубов российской Премьер-лиги. Сейчас с юными футболистами из академии «Искра» работает представитель ФК «Краснодар». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инфраструктура города не уступает крупным населенным пунктам страны: здесь есть поля с качественным газоном, два футбольных манежа и новый стадион, а также перспективная футбольная школа.
На этот раз в Хабаровск приехал тренер вратарей Максим Войц из «Краснодара». Он не первый представитель Премьер-лиги. До этого к Академии «Искра» присоединились наставники из московского «Локомотива» и клуба «Крылья Советов».
«Среди местных ребят много настоящих талантов. Но к воспитанию хорошего голкипера нужен особый подход, ведь вратарь — одна из ключевых позиций на футбольном поле. Набор упражнений напрямую зависит от сенситивного периода развития ребенка и уровня его подготовки — принять все это во внимание и дать все необходимое может только опытный тренер», — рассказал спортивный директор футбольной Академии «Искра» Владимир Малышев.
Максим Войц занимается футболом 20 лет. Он прошел через академии московского «Локомотива», ЦСКА, «Строгино» и «Ростова», но в итоге выбрал карьеру тренера, поступив в Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.