В Хабаровск переезжают тренеры из клубов российской Премьер-лиги

«Среди местных ребят много настоящих талантов. Но к воспитанию хорошего голкипера нужен особый подход, ведь вратарь — одна из ключевых позиций на футбольном поле. Набор упражнений напрямую зависит от сенситивного периода развития ребенка и уровня его подготовки — принять все это во внимание и дать все необходимое может только опытный тренер», — рассказал спортивный директор футбольной Академии «Искра» Владимир Малышев.