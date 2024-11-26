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Сторож чуть не сгорел заживо: в Буздяке загорелся ангар с погрузчиком

В Башкирии в горящем ангаре едва не погиб сторож.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 ноября, в башкирском селе Буздяк едва не погиб мужчина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Вспыхнул металлический ангар размером 8×40 метров с погрузчиком и манипулятором внутри. Сотрудники чрезвычайного ведомства и местные добровольные пожарные команды предотвратили переход пламени на рядом стоящее здание и оперативно локализовали горение, еще через полчаса оно было ликвидировано.

Из полыхающего ангара огнеборцы спасли сторожа. К счастью, никто не погиб и не получил никаких травм. Дознаватель МЧС проводит расследование. На место ЧП направили экспертов испытательной пожарной лаборатории.

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