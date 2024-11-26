Стоимость проезда поднимется по семи маршрутам в Иркутске с 25 декабря

В Иркутске изменится цена проезда по маршрутам № 5к, 11к, 17, 23, 10 т, 9, 49. Новый тариф вступит в силу 25 декабря 2024. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Стоимость одной поездки на автобусах № 5к «микрорайон Солнечный (Сибэкспоцентр) — Центральный Рынок — микрорайон Солнечный (Сибэкспоцентр)», № 11к «Бульвар Постышева — Ц. Рынок», № 17 «м/р Солнечный (ЖК Море солнца) — Ц. Рынок» составит 35 рублей до восьми часов вечера и 40 рублей после, — уточнили в пресс-службе администрации.
А вот в автобусах № 23 «Ц. Рынок — Реабилитационный центр», № 10 т «Реабилитационный центр — плотина ГЭС — Ц. Рынок», № 9 «Ц. Рынок — с. Дубинина», № 49 «м/р Топкинский — Автовокзал — Ц. Рынок — Ж/д вокзал — Автовокзал — м/р Топкинский» за одну поездку придется отдать 40 рублей до 20:00 и 45 рублей после.
Коммерческий перевозчик праве самостоятельно поднимать цены, однако перед этим должен уведомить администрацию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что три светофора отключили в Иркутске 26 ноября до шести часов вечера.