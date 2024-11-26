Стоимость проезда поднимется по семи маршрутам в Иркутске с 25 декабря

А вот в автобусах № 23 «Ц. Рынок — Реабилитационный центр», № 10 т «Реабилитационный центр — плотина ГЭС — Ц. Рынок», № 9 «Ц. Рынок — с. Дубинина», № 49 «м/р Топкинский — Автовокзал — Ц. Рынок — Ж/д вокзал — Автовокзал — м/р Топкинский» за одну поездку придется отдать 40 рублей до 20:00 и 45 рублей после.