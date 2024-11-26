Количество выдворенных из Москвы иностранцев в 2024 году выросло на 37%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Количество принудительно выдворенных за рубеж из Москвы иностранцев в этом году выросло более чем на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.