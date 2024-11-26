Количество выдворенных из Москвы иностранцев в 2024 году выросло на 37%

«За 2024 год сотрудники межрайонного отдела судебных приставов по административному выдворению ГУ ФССП по Москве осуществили более 16 тысяч препровождений иностранных граждан за границу РФ, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщили в столичном главке ФССП.
Большинство выдворенных были из стран СНГ, больше всего — граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Кроме того, выдворению подверглись граждане таких стран, как Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Йемен, Мадагаскар. Среди нарушителей оказались три уроженца европейских государств: Латвии, Франции и Эстонии.
Все они были признаны судом виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). В следующие пять лет они не смогут вернуться на территорию России.