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Количество выдворенных из Москвы иностранцев в 2024 году выросло на 37%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Количество принудительно выдворенных за рубеж из Москвы иностранцев в этом году выросло более чем на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«За 2024 год сотрудники межрайонного отдела судебных приставов по административному выдворению ГУ ФССП по Москве осуществили более 16 тысяч препровождений иностранных граждан за границу РФ, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщили в столичном главке ФССП.

Большинство выдворенных были из стран СНГ, больше всего — граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Кроме того, выдворению подверглись граждане таких стран, как Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Йемен, Мадагаскар. Среди нарушителей оказались три уроженца европейских государств: Латвии, Франции и Эстонии.

Все они были признаны судом виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). В следующие пять лет они не смогут вернуться на территорию России.