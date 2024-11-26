Со сцены актового зала: группа «РАССВЕТ!» выпустила первый полноформатник Party Never Dies

«РАССВЕТ!» играют довольно давно — с 2018 года. За это время музыканты набрались мастерства и стали рисовать более широкими, драматичными мазками, однако пока не смогли выработать индивидуального звучания. Party Never Dies в звучании проигрывает ближайшим соседям по жанру: не так пронзительно, как Дора, не так небрежно-тонко, как соотечественники артистов, группа «конъюнктура», не так смело, как «Кис-кис». И хотя открывающая песня «Рассвет 2. 0» поначалу обещает любопытные восточные мотивы, дальше все развивается подобно треку из рекламы сока для подростковой аудитории.