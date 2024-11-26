Со сцены актового зала: группа «РАССВЕТ!» выпустила первый полноформатник Party Never Dies

Молодой петербургский коллектив «РАССВЕТ!» представил свой дебютный лонгплей Party Never Dies. Это легкий, по-ученически простодушный поп-рок-релиз о том, как больно, но и прикольно быть в преддверии третьего десятка.
«РАССВЕТ!» играют довольно давно — с 2018 года. За это время музыканты набрались мастерства и стали рисовать более широкими, драматичными мазками, однако пока не смогли выработать индивидуального звучания. Party Never Dies в звучании проигрывает ближайшим соседям по жанру: не так пронзительно, как Дора, не так небрежно-тонко, как соотечественники артистов, группа «конъюнктура», не так смело, как «Кис-кис». И хотя открывающая песня «Рассвет 2. 0» поначалу обещает любопытные восточные мотивы, дальше все развивается подобно треку из рекламы сока для подростковой аудитории.
Вокал солистки Дарьи впечатляет диапазоном, но строчки ему достаются тривиальные. Артистам нечего сказать нового на тему несчастной любви, последствий расставания, мечты стать рок-звездой. Зато есть желание заполнить зияющие дыры сомнительными экспериментами с жанрами (народные мотивы, синти-поп и даже подобие R&B) и неуместными композициями на английском. Впрочем, молодость все простит, а опыт научит. Тем, кто устал быть нормисом, но до абстракции пока не дорос, альбом может понравиться.
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