Суд в Перми обязал управляющую компанию установить тренажёры во дворе дома

Суд в Перми обязал управляющую компанию установить на площадке возле жилых домов тренажёры, сообщает ГУФССП региона.
По данным ведомства, в суд обратилась одна из жительниц краевой столицы. Женщина требовала инстанцию обязать коммунальную организацию установить спортивный инвентарь на придомовой территории взамен того, что ранее был снесён. Сотрудники управляющей компании приняли решение демонтировать тренажёры и теннисный стол из-за их аварийного состояния и возможной опасности для людей.
«Коммунальщики не торопились устанавливать новые снаряды, на которых бы могли тренироваться жильцы дома. Женщина обратилась с досудебной претензией к юридическому лицу, но ответ не был получен», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
После обращения в районный суд пермячка получила отказ, но апелляционная инстанция пришла к выводу, что управляющей компании ничего не мешало установить новые снаряды и привести в порядок придомовую территорию.
После вынесения решения суда компания продолжила игнорировать требования. Судебным приставам пришлось оштрафовать организацию на 50 тысяч рублей. Сейчас во дворе установлены новые спортивные объекты.