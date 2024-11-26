Суд в Перми обязал управляющую компанию установить тренажёры во дворе дома

По данным ведомства, в суд обратилась одна из жительниц краевой столицы. Женщина требовала инстанцию обязать коммунальную организацию установить спортивный инвентарь на придомовой территории взамен того, что ранее был снесён. Сотрудники управляющей компании приняли решение демонтировать тренажёры и теннисный стол из-за их аварийного состояния и возможной опасности для людей.