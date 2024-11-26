Число заболевших ковидом выросло в Волгограде, по области гуляет «Омикрон»

Число заразившихся COVID-19 подросло в Волгоградской области за неделю, предупреждает региональный Роспотребнадзор. Количество зарегистрированных случаев увеличилось на 19%. В регионе продолжает «гулять» геновариант «Омикрон».
В целом заболеваемость ОРВИ остается на том же уровне, что и на 46-й неделе. Разве что незначительно увеличилась среди школьников 7−14 лет — на 4%. Распространяются чаще прочих риновирусы, с меньшей частотой — парагрипп и аденовирус, бокавирус и другие вирусы не гриппозной этиологии. Число привитых от гриппа в регионе перешагнуло за 1,384 миллиона.
В управлении напоминают, что в случае появления симптомов ОРВИ следует обращаться к врачам. Особенно это касается детей и пожилых, беременных и людей с ожирением. По возможности из следует изолировать от здоровых людей.