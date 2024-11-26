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Школы Хабаровска продолжат работу во время грядущего циклона

Завтра в городе ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега и усиление ветра до 17−22 м/с.

Источник: AmurMedia

Как стало известно редакции ИА AmurMedia от Управления образования Хабаровска, школы продолжат работу в штатном режиме, несмотря на предстоящий циклон.

Напомним, что согласно данным Гидрометцентра России, завтра в городе Хабаровск ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега и усиление ветра до 17−22 м/с. В связи с этим родители могут самостоятельно принять решение о посещении детьми школы 27 ноября. Отметим, что в эти дни не планируется изучение нового материала.

— Отправляя ребенка в школу, тщательно продумывайте его маршрут, контролируйте время, при возможности провожайте ребенка. Поддерживайте с ним связь! Берегите себя и своих детей, — обратились к родителям в Управлении.

образование