Новый пермский зоопарк откроется летом 2025 года

Напомним, в сентябре Андрей Алякринский уже называл срок сдачи зоопарка — июль-август 2025 года. Тогда было получено разрешение на ввод в эксплуатацию 11 объектов нового пермского зоопарка, в том числе кормокухни, ветлечебницы, птичников, а также вольеров и павильонов для рысей, тигров, европейского муфлона, пумы и красного волка.