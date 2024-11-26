Новый пермский зоопарк откроется летом 2025 года

Открытие нового комплекса Пермского зоопарка запланировано на лето 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер Пермского края Андрей Алякринский на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания.
Напомним, в сентябре Андрей Алякринский уже называл срок сдачи зоопарка — июль-август 2025 года. Тогда было получено разрешение на ввод в эксплуатацию 11 объектов нового пермского зоопарка, в том числе кормокухни, ветлечебницы, птичников, а также вольеров и павильонов для рысей, тигров, европейского муфлона, пумы и красного волка.
— В декабре планируется ввести в эксплуатацию еще 28 объектов зоопарка, — рассказали «КП»-Пермь" в минстрое Пермского края.
Напомним, строительство зоопарка в микрорайоне Нагорный началось в 2017 году. До этого, в 2010 году под зоопарк городские власти выкупили участок 30 гектаров на улице Братской, 100. Там провели предварительные изыскания и межевание. Испанские архитекторы разработали красивый проект: акватеррариум, «тропический рай», где поселятся обезьяны и попугаи, «полярный мир» с белыми медведями…
Но в 2012 году новый губернатор Виктор Басаргин заявил, что проект обойдется слишком дорого, и предложил перенести зоопарк в Черняевский лес, на территорию за ДКЖ.
А в 2017 году был заключен с ОАО «РЖДстрой» контракт на строительство нового Пермского зоопарка между улицами Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского.
В апреле прошлого года в новый комплекс перевезли первых 300 животных из старого зоопарка.
— Сейчас работы идут на площади порядка 26 гектаров, в том числе продолжается работа над второй очередью зоопарка, в которой появится акватеррариум, — сообщили в администрации края.