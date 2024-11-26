Ремонт ледокола «Невская застава» завершили в Петербурге

В доке на Канонерском судоремонтном заводе завершили ремонт винтов и профилактический осмотр винто-рулевых колонок аварийно-спасательного ледокола «Невская застава». Теперь судно готово к зимней навигации. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
— Благодарю руководство и коллектив Канонерского судоремонтного завода за оказанное содействие и оперативность! Испытания и тестирования, проведенные после ремонта, показали, что судно готово к безопасной эксплуатации в зимний период, — сказал врио председателя комитета Кирилл Соловейчик.
К слову, «Невская застава» имеет две винторулевые колонки, которые обеспечивают ей необходимую для работы маневренность. Суммарная мощность двух двигателей составляет 3,6 тысячи лошадиных сил. После восстановления судно готово к выполнению задач и реагированию на чрезвычайные ситуации.