Ремонт ледокола «Невская застава» завершили в Петербурге

В доке на Канонерском судоремонтном заводе завершили ремонт винтов и профилактический осмотр винто-рулевых колонок аварийно-спасательного ледокола «Невская застава». Теперь судно готово к зимней навигации. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.