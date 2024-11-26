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Жительница Михайловки чуть не разбилась насмерть, врезавшись в самосвал

Под Уфой автоледи едва не погибла из-за столкновения с самосвалом.
Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 25 ноября, под Уфой в ДТП чуть не погибла женщина. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.

Авария случилась напротив электроопоры на Затонскоме шоссе. 38-летняя жительница села Михайловка за рулем Lada Granta ехала в сторону дома и врезалась в стоящий в попутном направлении самосвал. В результате происшествия женщина получила различные травмы, ее госпитализировали.

По факту инцидента началась проверка.

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