Жительница Михайловки чуть не разбилась насмерть, врезавшись в самосвал

Вчера днем, 25 ноября, под Уфой в ДТП чуть не погибла женщина. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.
Авария случилась напротив электроопоры на Затонскоме шоссе. 38-летняя жительница села Михайловка за рулем Lada Granta ехала в сторону дома и врезалась в стоящий в попутном направлении самосвал. В результате происшествия женщина получила различные травмы, ее госпитализировали.
По факту инцидента началась проверка.
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