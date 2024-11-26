На Солнце произошла новая мощная вспышка

В настоящее время Солнце находится на пути к максимуму своего 11-летнего цикла. По прогнозам, он наступит весной-летом 2025 года. Такие периоды характеризуются повышенным количеством солнечных пятен и вспышек. После прохождения пика активность светила пойдет на спад.