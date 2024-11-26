Мининформ Беларуси сказал, какие материалы блокируются в социальных сетях

«Он есть в открытом доступе и размещен на сайте нашего ведомства, любой желающий может с этим списком ознакомиться. На сегодня в этот список включены 6 565 материалов, причем хочу подчеркнуть, что треть из этого количества (порядка 2 000) в данный список были включены уже в 2024 году, за неполный год», — отметил Андрей Кунцевич.