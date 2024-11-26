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Мининформ Беларуси сказал, какие материалы блокируются в социальных сетях

Мининформ сказал о блокировке экстремистских материалов в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

О том, какие экстремистские материалы блокируются в социальных сетях, в эфире телеканала СТВ рассказал первый заместитель министра информации Беларуси Андрей Кунцевич.

По его словам, Мининформ отвечает за ведение республиканского списка экстремистских материалов.

«Он есть в открытом доступе и размещен на сайте нашего ведомства, любой желающий может с этим списком ознакомиться. На сегодня в этот список включены 6 565 материалов, причем хочу подчеркнуть, что треть из этого количества (порядка 2 000) в данный список были включены уже в 2024 году, за неполный год», — отметил Андрей Кунцевич.

Материалы попадают в список экстремистских после решения суда. Далее Мининформ выносит решение о блокировке конкретного интернет-ресурса, который был включен в этот список.

Но Беларусь пока не будет целиком запрещать соцсети, через которые распространяется экстремистская информация, лишь отдельные аккаунты и материалы признаются экстремистскими и доступ к ним блокируется, подчеркнул Андрей Кунцевич.

«Прекрасно понимаем, что сегодня на этих площадках продолжают работать, пусть и с определенными ограничениями, наши государственные СМИ, а значит, мы имеем возможность выхода на достаточно широкую аудиторию», — подчеркнул Андрей Кунцевич.

Кстати, Генпрокуратура сказала об ответственности за использование личного видео из соцсетей на экстремистском ресурсе (здесь подробнее).

Мы писали, что ГУБОПиК сказал, сколько контента отслеживают и кого деанонимизируют в Беларуси (подробнее здесь). Генпрокуратура рассказала, что уличенная в экстремистской деятельности сеть домовых чатов вскрыта в Беларуси (здесь все подробности).