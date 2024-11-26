Галина Мальцева из Пермского края выиграла чемпионат мира по версии ММА

В Ханты-Мансийске завершился чемпионат мира по смешанному боевому единоборству ММА. В весовой категории до 47,6 кг выступила Галина Мальцева из Пермского края.
Студентка из Чайковского без поражений прошла весь турнир и одержала заслуженную победу. В финале Галина Мальцева техническим нокаутом победила соотечественницу Екатерину Демину из Тулы.
В краевом Минспорте сообщили, что еще одна представительница Прикамья Марина Овчинникова завоевала бронзовую медаль в весовой категории 52,2 кг.
Обе медалистки учатся в одной группе на кафедре единоборств Чайковского института физкультуры.
В чемпионате мира приняли участие около 200 спортсменов из 35 стран.
В середине ноября Галина Мальцева стала чемпионом России по рукопашному бою в весовой категории до 48 кг.