Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Галина Мальцева из Пермского края выиграла чемпионат мира по версии ММА

Студентка из Чайковского победила в весовой категории до 47,6 кг.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

В Ханты-Мансийске завершился чемпионат мира по смешанному боевому единоборству ММА. В весовой категории до 47,6 кг выступила Галина Мальцева из Пермского края.

Студентка из Чайковского без поражений прошла весь турнир и одержала заслуженную победу. В финале Галина Мальцева техническим нокаутом победила соотечественницу Екатерину Демину из Тулы.

В краевом Минспорте сообщили, что еще одна представительница Прикамья Марина Овчинникова завоевала бронзовую медаль в весовой категории 52,2 кг.

Обе медалистки учатся в одной группе на кафедре единоборств Чайковского института физкультуры.

В чемпионате мира приняли участие около 200 спортсменов из 35 стран.

В середине ноября Галина Мальцева стала чемпионом России по рукопашному бою в весовой категории до 48 кг.

здоровье