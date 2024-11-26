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440 тонн импортного табака завезли в Ростовскую область

В Ростовскую область завезли табак из Индии, Италии, Бразилии и Мозамбика.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре 2024 года в Ростовской области через несветайский фитосанитарный пост перевезли 440 тонн импортного табака. Поступившие партии товара прошли необходимый контроль, сообщили в управлении Россельхознадзора.

— Табачное сырье из Народной Республики Бангладеш, Индии, Италии, Бразилии, Мозамбика и других стран ввезли автотранспортом в соответствии с действующими нормами. После проверки были выданы акты фитосанитарного контроля, — рассказали в надзорном ведомстве.

К этому моменту импортный табак уже выпустили в обращение.

Напомним, ранее в одном из районов Ростовской области ввели карантин из-за ядовитого сорняка.