440 тонн импортного табака завезли в Ростовскую область

В ноябре 2024 года в Ростовской области через несветайский фитосанитарный пост перевезли 440 тонн импортного табака. Поступившие партии товара прошли необходимый контроль, сообщили в управлении Россельхознадзора.
— Табачное сырье из Народной Республики Бангладеш, Индии, Италии, Бразилии, Мозамбика и других стран ввезли автотранспортом в соответствии с действующими нормами. После проверки были выданы акты фитосанитарного контроля, — рассказали в надзорном ведомстве.
К этому моменту импортный табак уже выпустили в обращение.
Напомним, ранее в одном из районов Ростовской области ввели карантин из-за ядовитого сорняка.