440 тонн импортного табака завезли в Ростовскую область

— Табачное сырье из Народной Республики Бангладеш, Индии, Италии, Бразилии, Мозамбика и других стран ввезли автотранспортом в соответствии с действующими нормами. После проверки были выданы акты фитосанитарного контроля, — рассказали в надзорном ведомстве.