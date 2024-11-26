Циклон принесет снежную бурю в Хабаровский край

Как сообщает Хабаровский гидрометцентр, 28 ноября зона наиболее интенсивных осадков переместится на север региона. Температура будет колебаться. Если в среду, 27 ноября, будет относительно тепло: ночью около −3…-8 градусов, днем 0…-5 градусов, то в четверг, 28 ноября, с затоком холодного воздуха похолодает. К утру будет до −10…-15 градусов, днем в пределах −4…-9 градусов.