Циклон принесет снежную бурю в Хабаровский край

Со смещением глубокого циклона в Хабаровском крае ухудшится погода с 27 по 28 ноября. Ожидается сильный снег, местами синоптики прогнозируют метель. На дорогах ожидается снежный накат, гололедица. В зоне циклона окажутся Вяземский, имени Лазо, Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Верхнебуреинский, Советско-Гаванский, Ванинский, Николаевский, имени Полины Осипенко и Ульчский районы, а также Бикинский округ, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Как сообщает Хабаровский гидрометцентр, 28 ноября зона наиболее интенсивных осадков переместится на север региона. Температура будет колебаться. Если в среду, 27 ноября, будет относительно тепло: ночью около −3…-8 градусов, днем 0…-5 градусов, то в четверг, 28 ноября, с затоком холодного воздуха похолодает. К утру будет до −10…-15 градусов, днем в пределах −4…-9 градусов.
В Хабаровске 27 ноября ночью будет сильный снег, метель при северо-восточном ветре с порывами до 15−20 м/с. Днем в среду умеренный снег сохранится, ветер станет тише. Ситуация на дорогах осложнится. 28 ноября осадки будут постепенно ослабевать.
Власти просят население на время непогоды принять меры личной безопасности. Не стоит выезжать в длительные загородные поездки на личном автомобиле, необходимо отказаться от походов в лес, на охоту или рыбалку. Родителям нужно следить за детьми. Автолюбителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию.
При возникновении ЧП и ЧС жителей просят сообщать о них на единый номер вызова оперативных служб «112».