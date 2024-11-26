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Из Омска пустят «новогодние» рейсы в другие города

В преддверии Нового года авиакомпании совершат дополнительные рейсы из Омска в другие города. Расписание так называемых новогодних рейсов во вторник, 26 ноября 2024 года, опубликовала пресс-служба омского аэропорта.

Источник: SuperOmsk.ru

Дополнительные рейсы в Москву:

— Авиакомпания «Победа» — вылет 28 и 29 декабря в 05:20; 31 декабря в 06:05.

— Авиакомпания «Аэрофлот» — вылет 28, 29, 31 декабря в 15:55 (рейс SU1689); 18, 19, 20 декабря в 08:05 (рейс SU1639).

— Авиакомпания S7 — вылет 22 декабря в 21:00.

— Авиакомпания «Уральские авиалинии» — вылет 25 декабря в 06:35.

Дополнительные рейсы в Новосибирск:

— Авиакомпания S7 — вылет 1 и 15 декабря в 10:55 (рейс S7 5344), 31 декабря в 09:25 (рейс S7 5370).

Дополнительный рейс в Сочи:

авиакомпания «Северный ветер» — вылет 31 декабря в 06:40.

Дополнительный рейс в Санкт-Петербург — 27 декабря в 08:00.

Отмечается, что билеты уже в продаже.