Из Омска пустят «новогодние» рейсы в другие города

Дополнительные рейсы в Москву:
— Авиакомпания «Победа» — вылет 28 и 29 декабря в 05:20; 31 декабря в 06:05.
— Авиакомпания «Аэрофлот» — вылет 28, 29, 31 декабря в 15:55 (рейс SU1689); 18, 19, 20 декабря в 08:05 (рейс SU1639).
— Авиакомпания S7 — вылет 22 декабря в 21:00.
— Авиакомпания «Уральские авиалинии» — вылет 25 декабря в 06:35.
Дополнительные рейсы в Новосибирск:
— Авиакомпания S7 — вылет 1 и 15 декабря в 10:55 (рейс S7 5344), 31 декабря в 09:25 (рейс S7 5370).
Дополнительный рейс в Сочи:
авиакомпания «Северный ветер» — вылет 31 декабря в 06:40.
Дополнительный рейс в Санкт-Петербург — 27 декабря в 08:00.
Отмечается, что билеты уже в продаже.