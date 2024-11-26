Казанские пловчихи заняли первое место на чемпионате России

Казанские спортсменки Софья Дьякова и Амалия Гиззатуллина завоевали первое место на чемпионате России по плаванию на короткой воде.
По данным Федерации водных видов спорта России, в эстафете 4×200 в вольном стиле воспитанницы СШОР «Дельта» в составе сборной Татарстана преодолели дистанцию за 7:49:58. Софья Дьякова также взяла серебряную медаль в дистанции на 800 м в вольном стиле.
Чемпионат России по плаванию (25 м) проходит с 21 по 26 ноября в Санкт-Петербурге. В соревнованиях принимают участие около 900 спортсменов, представляющих более 70 российских регионов.