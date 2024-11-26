Казанские пловчихи заняли первое место на чемпионате России

По данным Федерации водных видов спорта России, в эстафете 4×200 в вольном стиле воспитанницы СШОР «Дельта» в составе сборной Татарстана преодолели дистанцию за 7:49:58. Софья Дьякова также взяла серебряную медаль в дистанции на 800 м в вольном стиле.