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Казанские пловчихи заняли первое место на чемпионате России

На соревнования в Санкт-Петербург приехали около 900 участников со всей страны.

Источник: Алексей Савченко / Федерация водных видов спорта России

Казанские спортсменки Софья Дьякова и Амалия Гиззатуллина завоевали первое место на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

По данным Федерации водных видов спорта России, в эстафете 4×200 в вольном стиле воспитанницы СШОР «Дельта» в составе сборной Татарстана преодолели дистанцию за 7:49:58. Софья Дьякова также взяла серебряную медаль в дистанции на 800 м в вольном стиле.

Чемпионат России по плаванию (25 м) проходит с 21 по 26 ноября в Санкт-Петербурге. В соревнованиях принимают участие около 900 спортсменов, представляющих более 70 российских регионов.