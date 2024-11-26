В Перми завершилась осенняя озеленительная кампания. Озеленение города вдоль улично-дорожной сети вместе с подрядчиками и волонтёрами проводит МКУ «ГорЗеленСтрой». В ходе кампании предпочтение, как и прежде, было отдано деревьям и кустарникам ценных пород: липам, ивам, вязам, яблоням, черемухам, рябинам, кизильнику, сирени, спиреям, пузыреплоднику, аронии, ирге и другим. Саженцы деревьев и кустарников появились во всех районах города.
Так, были проведены работы по посадке живых изгородей. На улице Карпинского высажено более 3 тысяч кустарников, в сквере Александра Невского — 560 саженцев пузыреплодника, на проспекте Декабристов — 157 роз морщинистых.
На шоссе Космонавтов высадили 240 кустарников кизильника и 49 саженцев пузыреплодника, на улице Малкова — 40 кустов пузыреплодника, на улице Полины Осипенко — 25 кустов кизильника, на улице Советской — 75 кизильников, на улице Докучаева — 110 кустарников. Высажены 330 кустарников на разделительной полосе улицы Маршала Рыбалко. В сквере около ДК Кирова посажены 43 яблони, а в сквере Каменских — 25 ив, у ПДНТ «Губерния» на улице Советской Армии — 82 сирени, у Дома молодёжи — 61 кустарник спиреи японской и лапчатки, 5 пирамидальных тополей.
Озеленены территории рядом со школами и детскими садами. Посажена аллея памяти в сквере им. Свердлова, высажено 8 голубых елей около площадки под мемориал на Заозерском кладбище. На улице Лебедева проведена частичная реконструкция зеленных насаждений — убран клён ясенелистный, взамен высажены берёзы в количестве 25 штук.
Особенностью текущей кампании является использование первых деревьев, выращенных в нашем муниципальном питомнике на Архиерейке. Так, 122 дерева различных видов появились на улицах города. Питомник позволит нам в будущем не закупать в других регионах крупномеры, а выращивать собственный крупномерный посадочный материал, адаптированный к природным условиям нашего региона, — отметил в телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин.
Заключительными стали посадки 9 саженцев липы мелколистной на улице Пушкина, которые удалось провести благодаря околонулевым температурам и отсутствию снежного покрова. При этом был полностью сохранен корневой ком и сделан полив.
Всего в этом году на улицах города было высажено более 6 тысяч деревьев и кустарников. Отметим, МКУ «ГорЗеленСтрой» уже активно готовится к озеленительной кампании 2025 года. В муниципальный питомник в Хмелях были завезены 15 тысяч кустарников. Было посажено 1600 саженцев деревьев в открытый грунт, более 200 — в контейнеры. Все они появятся на улицах города в 2025 и последующих годах.