В Перми завершилась осенняя озеленительная кампания

Всего в этом году на улицах города было высажено более 6 тысяч деревьев и кустарников. Отметим, МКУ «ГорЗеленСтрой» уже активно готовится к озеленительной кампании 2025 года. В муниципальный питомник в Хмелях были завезены 15 тысяч кустарников. Было посажено 1600 саженцев деревьев в открытый грунт, более 200 — в контейнеры. Все они появятся на улицах города в 2025 и последующих годах.