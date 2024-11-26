На выставке в Музее Мирового океана в Калининграде установили скелет мозазавра

На выставке «Глубина» в Музее Мирового океана в Калининграде установили скелет мозазавра. Информацию об этом опубликовали на странице учреждения «ВКонтакте».
Мозазавры представляют собой семейство вымерших морских ящериц, которые существовали в меловом периоде примерно 70 миллионов лет назад. Название с греческого переводится как «ящер с реки Моза». Эти рептилии были близкими родственниками современных варанов и достигали значительных размеров. Туловище морского хищника было мощное с очень длинным хвостом, — сообщили в музее.
Мозазавры обитали в различных морских экосистемах, включая мелководье и глубоководные районы. Согласно исследованиям, они были теплокровными с быстрым обменом веществ.
Скелет мозазавра является палеореконструкцией. Его установили на месте кашалота, которого перенесли в «Планету Океан». Новый корпус планируют открыть 12 апреля 2025 года.