На выставке в Музее Мирового океана в Калининграде установили скелет мозазавра

Мозазавры представляют собой семейство вымерших морских ящериц, которые существовали в меловом периоде примерно 70 миллионов лет назад. Название с греческого переводится как «ящер с реки Моза». Эти рептилии были близкими родственниками современных варанов и достигали значительных размеров. Туловище морского хищника было мощное с очень длинным хвостом, — сообщили в музее.