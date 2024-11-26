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Движение ограничат в Адмиралтейском и Колпинском районах Петербурга 28 ноября

Водителей призвали заранее планировать свой маршрут.

Источник: Комсомольская правда

Движение транспорта ограничат в Адмиралтейском и Колпинском районах Петербурга 28 ноября. На протяжении почти недели там будут вести работы, поэтому водителей призвали заранее планировать свой маршрут. О подробностях сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

— В Адмиралтейском районе с 28 ноября по 3 декабря движение ограничат по набережной Обводного канала от Митрофаньевского моста до Лермонтовского проспекта. Решение приняли из-за реконструкции газопровода, — говорится в сообщении.

В Колпинском районе с 28 ноября по 4 декабря запланированы работы по строительству газопровода, поэтому движение закроют по улице Богайчука в направлении от дома № 4 литера А по улице Богайчука к Полевой улице.

Ранее SPB.KP.RU рассказывал, что на железнодорожной станции «Санкт-Петербург — Сортировочный — Московский» с рельсов сошел грузовой вагон. В результате ЧП никто не пострадал, но стражи правопорядка начали проверку.