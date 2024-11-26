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До минус 18 опустятся столбики термометров ночью 27 ноября в Челябинской области

До минус 18 опустятся столбики термометров ночью 27 ноября в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 82% 754 мм рт. ст. +13°

Регион в среду останется под влиянием гребня антициклона. Он сохранит преимущественно солнечную, сухую и спокойную погоду, с температурой, превышающей рамки климата.

«Малооблачно, без осадков, местами гололедно-изморозевые явления, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер неустойчивый 1−6 м/с», — говорят в Челябинском ЦГМС.

Температура воздуха предстоящей ночью минус 7−12, в низинах — до 18 мороза, завтра днем — от минус 2 до плюс 3, в низинах — до минус 7, в горах — до плюс 6 градусов.

«Южный Урал остается под влиянием гребня антициклона. В холодный период года, такая синоптическая ситуация обуславливает контрастные температуры воздуха, как во временном отрезке (день, ночь), так и в территориальном», — поясняют синоптики.

В Челябинске 27 ноября ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер неустойчивый 1−6 м/с. Температура воздуха ночью минус 10−12, днем — от нуля до минус 2.