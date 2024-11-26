Выявлены механизмы, лежащие в основе реакции организма на стресс при гипертензии

Артериальная гипертензия — это стойкое повышение кровяного давления. Она является одним из значимых факторов риска, предрасполагающих к фатальным осложнениям при сердечно-сосудистых заболеваниях. Механизмы, лежащие в основе патологических процессов, приводящих к развитию артериальной гипертензии, до конца не выяснены. Для того, чтобы оценить влияние этого процесса на организм в ИЦиГ СО РАН вывели специальную линию лабораторных животных — крыс с гипертензией. В своем исследовании он изучали, какие изменения происходят в обычных крысах и крысах с гипертензией при реакции на стресс.