И.о. вице-премьера Башкирии отказались отпускать из-под стражи

Вчера, 25 ноября, Московский городской суд оставил под стражей исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Об этом со ссылкой на адвоката чиновника Елена Фахртдинову сообщило издание «РБК Уфа».
В начале прошлого месяца Басманный районный суд постановил заключить Марзаева под стражу до 30 ноября. Сторона защиты подала три апелляции, но суд не стал их удовлетворять. Кроме того, в инстанции было зарегистрировано ходатайство следствия о продлении меры пресечения чиновнику. Рассмотрение пока еще не назначили.
Напомним, в начале минувшего октября стало известно о задержании Алана Марзаева. Следственный комитет предъявил обвинение чиновнику. Ему вменяют получение взятки в размере 37 миллионов рублей.
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