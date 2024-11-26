Мэрия Владивостока смогла освободить дороги от заторов ненастным вечером

Напоминаем, руководителям предприятий было рекомендовано отпустить сотрудников домой пораньше, а в школах заранее был объявлен режим свободного посещения. Кроме того, Дальневосточный федеральный университет перевёл на онлайн-формат все занятия после 15:00.
Это действительно разгрузило дороги: имеется привычный для этого времени затор через Некрасовскую, Некрасовский путепровод и проспект 100-летия Владивостока к стадиону «Строитель», собирают пробки во все стороны неровный Рудневский мост, кольцо Третьей Рабочей да площадь Луговая. Есть затор по улице Котельникова перед Баляевским путепроводом, а вот на улице Светланской, Эгершельде, проспекте Красоты, Океанском и Партизанском проспектах и даже на участках одностороннего движения в центре города движение относительно свободное.
Завтра ночью во Владивостоке похолодает до −2…-5 °С. В утренние часы возможен слабый снег, местами на дорогах гололедица. Максимальная температура ожидается в пределах 0…-2 °С.