Мэрия Владивостока смогла освободить дороги от заторов ненастным вечером

Это действительно разгрузило дороги: имеется привычный для этого времени затор через Некрасовскую, Некрасовский путепровод и проспект 100-летия Владивостока к стадиону «Строитель», собирают пробки во все стороны неровный Рудневский мост, кольцо Третьей Рабочей да площадь Луговая. Есть затор по улице Котельникова перед Баляевским путепроводом, а вот на улице Светланской, Эгершельде, проспекте Красоты, Океанском и Партизанском проспектах и даже на участках одностороннего движения в центре города движение относительно свободное.