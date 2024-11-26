В Набережных Челнах умер актер и телеведущий Николай Плужник

Ему было 77 лет.
Плужник запомнился не только как ведущий прогноза погоды на местном телеканале, но и как лучший Дед Мороз города. Он был одним из основателей театра «Мастеровые». Его вклад в театральное движение останется в памяти благодаря его талантам и преданности делу.
«Николай Плужник вошел в историю театра, как очень яркий, самобытный и преданный театральному искусству артист. Мы будем помнить его улыбку и смех, от которых на душе становилось тепло и радостно», — выразили слова соболезнования представители театра «Мастеровые».
18 декабря актеру исполнилось бы 78 лет. Прощание с ним состоится 27 ноября. Место и время погребения будет известно позже.