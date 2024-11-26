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В Набережных Челнах умер актер и телеведущий Николай Плужник

В Набережных Челнах 25 ноября умер актер и телеведущий Николай Плужник.

Источник: театр «Мастеровые»

Ему было 77 лет.

Плужник запомнился не только как ведущий прогноза погоды на местном телеканале, но и как лучший Дед Мороз города. Он был одним из основателей театра «Мастеровые». Его вклад в театральное движение останется в памяти благодаря его талантам и преданности делу.

«Николай Плужник вошел в историю театра, как очень яркий, самобытный и преданный театральному искусству артист. Мы будем помнить его улыбку и смех, от которых на душе становилось тепло и радостно», — выразили слова соболезнования представители театра «Мастеровые».

18 декабря актеру исполнилось бы 78 лет. Прощание с ним состоится 27 ноября. Место и время погребения будет известно позже.