Горнолыжные трассы в Сочи начнут открываться в декабре.

Напомним, власти Краснодарского края зимой ожидают около трех млн туристов. С начала 2024 года регион посетили уже порядка 18,7 млн человек. Как рассказал вице-губернатора Александр Руппель, это на 7% больше, чем в 2023 году. Он отметил, что на середину декабря запланирован старт зимнего горнолыжного сезона.