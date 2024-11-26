Горнолыжные трассы в Сочи начнут открываться в декабре.
Об этом в своем telegram-канале написал мэр Сочи Андрей Прошунин.
В настоящее время курорты горного кластера Сочи активно готовятся к зимнему сезону.
«Через несколько недель на склонах должно быть уже достаточно снега. Рассчитываем, что в декабре постепенно начнут открываться горнолыжные трассы, в Сочи их 122 как для опытных спортсменов, так и для начинающих и детей», — написал Прошунин.
Он отметил, что в новогодние праздники в Сочи ожидают 490 тысяч туристов. Скоро на курорте начнет работать зимний оперативный штаб.
Напомним, власти Краснодарского края зимой ожидают около трех млн туристов. С начала 2024 года регион посетили уже порядка 18,7 млн человек. Как рассказал вице-губернатора Александр Руппель, это на 7% больше, чем в 2023 году. Он отметил, что на середину декабря запланирован старт зимнего горнолыжного сезона.