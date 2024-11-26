В Думе Иркутска рассказали, какие дороги отремонтируют в Октябрьском округе

Запланирован ремонт на ул. Байкальской (от ул. Дыбовского до ул. Ржанова) на протяжении 810 метров. Улицу Ржанова отремонтируют на участке от ул. Байкальской до проспекта Маршала Жукова. Улицу Коммунистическую — от ул. 3 Июля до ул. 4-й Советской. Также будут приводить в порядок ул. Трилиссера (на участке от ул. Коммунистической до ул. Трилиссера, 60), ул. Ширямова (на участке от дома № 13 до дома № 19б), ул. Александра Невского (на участке от ул. Подгорной до ул. Красных Мадьяр). А улицу Подгорную планируется отремонтировать по всей длине.