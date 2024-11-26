В Думе Иркутска рассказали, какие дороги отремонтируют в Октябрьском округе

Бюджет Иркутска на 2025 год утвержден городской Думой. Учтены в нем и расходы на ремонт дорог. Так, в Октябрьском округе планируется привести в порядок 7 участков общей протяженностью почти 7 километров. Детальное обсуждение проходило на заседании постоянной комиссии Думы по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды.
Запланирован ремонт на ул. Байкальской (от ул. Дыбовского до ул. Ржанова) на протяжении 810 метров. Улицу Ржанова отремонтируют на участке от ул. Байкальской до проспекта Маршала Жукова. Улицу Коммунистическую — от ул. 3 Июля до ул. 4-й Советской. Также будут приводить в порядок ул. Трилиссера (на участке от ул. Коммунистической до ул. Трилиссера, 60), ул. Ширямова (на участке от дома № 13 до дома № 19б), ул. Александра Невского (на участке от ул. Подгорной до ул. Красных Мадьяр). А улицу Подгорную планируется отремонтировать по всей длине.
Как отмечают в Думе Иркутска, это не окончательное количество участков для ремонта. Возможно расширение списка по итогу экономии после проведения конкурсных процедур по подбору подрядчиков.