Звуковая терапия: как классическая музыка улучшает настроение

Считается, что классическая музыка положительно влияет на людей: помогает успокоиться и почувствовать себя лучше. Рассказываем, подтверждается ли это мнение научными экспериментами.
Сразу уточним: о современной академической музыке речь не идёт. В основном наша статья посвящена венскому классицизму, то есть творчеству Моцарта, Бетховена и Йозефа Гайдна. Иногда подразумевается эпоха Возрождения и барокко. К первой относятся Верди и Вивальди, а ко второй — Иоганн Себастьян Бах. Кроме того, классикой в привычном понимании этого слова считаются Рахманинов и Чайковский.
Произведения Баха и Моцарта помогают заснуть freepik/freepik.com.
Известно, что на наше настроение в первую очередь влияет режим сна. В норме надо спать хотя бы 7−8 часов в сутки. Тогда подъём бодрости духа точно обеспечен. Ведь серотонин (гормон радости) вырабатывается в организме с 4 до 6 утра.
Положительное влияние классики на сон показало исследование 2006 года. В трёхнедельном эксперименте участвовали студенты с ярко выраженными симптомами бессонницы. Первая группа респондентов слушала на ночь спокойную классическую музыку, вторая — аудиокнигу, а третья пыталась заснуть в тишине. Каждый сеанс «звукотерапии» длился по 45 минут. В итоге именно произведения великих классиков повлияли на качество сна в лучшую сторону. Прослушивание аудиокниг не дало вообще никаких результатов, равно как и отдых в тишине.
Классическая музыка облегчает состояние при депрессии freepik/freepik.com.
Да, именно облегчает. Не устраняет. Потому что клиническая депрессия — это серьёзное психическое заболевание, требующее медицинского вмешательства. На первом этапе лечения никакая музыка не помогает. Только раздражает. Однако если речь идёт о более лёгких формах депрессии, то классические произведения придутся очень кстати. Об этом нам рассказала голосовой терапевт Ольга Плистик.
Чаще всего при таком заболевании рекомендуют слушать музыку негромкую, небыструю. Как пример — «Зима» Вивальди. Кроме того, в работе я использую так называемый метод отзеркаливания. То есть включаю именно ту музыку, которая лучше всего отражает внутреннее состояние клиента. Даю ему возможность снова прожить негативные эмоции.
Ольга Плистик.
голосовой терапевт.
Любопытно, но люди со сниженным эмоциональным фоном, или субдепрессией, предпочитают грустную музыку. Например, «Адажио для струнных» Сэмюэла Барбера. Такие результаты дало исследование 2020 года. Сначала респонденты слушали разные треки: весёлые, печальные и просто нейтральные. Потом просматривали небольшие клипы по такому же принципу.
Оказалось, что меланхоличная музыка куда лучше успокаивает нервы. Именно так свой выбор обосновали участники эксперимента. Этот факт лишь подтверждает слова Ольги Плистик о целительной силе «негромких, небыстрых» композиций.
Классика помогает пациентам ментально восстановиться после операции DC Studio/freepik.com.
В 2015 году группа учёных под руководством Дженни Хол сравнила воздействие треков на пациента до, во время и после хирургического вмешательства. В итоге выяснилось, что классическая музыка действительно может уменьшить боль и тревожность в послеоперационный период. Причём наличие или отсутствие наркоза, как оказалось, не слишком влияет на конечный результат.
Произведения великих композиторов хорошо сочетаются с цветотерапией master1305/freepik.com.
Цветовой тест Люшера вкупе с классической музыкой помогает людям чувствовать себя лучше. Врач-клиницист Владимир Элькин уже не раз продемонстрировал это в своей работе. Он даже написал книгу «Целительная магия музыки: гармония цвета и звука в терапии болезней».
Сначала врач просил пациентов выбрать цвета в определённой последовательности: от самого приятного к самому раздражающему. Порядок цветов указывает на определённое ментальное состояние. Это и есть тот самый тест Люшера. Далее под каждый оттенок подбирались определённые композиции. Элькин описывает случай, когда под чёрный — цвет печали и горестей — он подобрал «Лунную сонату» Бетховена. Врач проигрывал знаменитую фортепианную мелодию, а у пациента в голове разворачивался целый мир.
«Лунная соната» оказала на пациента поразительное воздействие. Теперь передо мной стоял мужчина, готовый справиться с любой бедой.
Владимир Элькин.
врач-клиницист.
Музыкальная терапия не гарантирует быстрых результатов. Например, одна девушка ходила к специалисту полгода, чтобы избавиться от тяжёлого морального груза. Она постоянно слушала на сеансах «Восьмую сонату» Бетховена и таким образом проживала собственные страдания. В конечном счёте она превратилась в «живого и весёлого человека, у которого появились свои заботы».
К слову, Владимир Элькин регулярно составляет подборки классических произведений, основываясь на выборе пациентов. Так, музыка Штрауса, Чайковского и Моцарта в глазах многих «искрится солнечным цветом».
Современные жанры, как правило, транслируют какую-то одну эмоцию, в то время как классическая музыка — это огромный спектр различных чувств. Одна композиция — целая жизнь. Возможно, именно поэтому венский и русский классицизм действуют на нашу психику столь исцеляюще. По крайней мере, так считает музыковед Анна Виленская.
Тем не менее музыка — вещь индивидуальная. Что подходит одному, то совершенно чуждо другому. С влиянием классики действительно мало что сравнится, но каждый сам вправе выбирать, что ему слушать. Ведь главная цель одна: хорошее настроение.
Улучшить расположение душа поможет стриминговый сервис Звук. Тут есть куча плейлистов, в том числе с классической музыкой. Терапия по принципу Владимира Элькина в действии. Волна рекомендаций «Сила Звука» тоже моментально подстроится под ваши предпочтения. Кроме того, на стриминге доступны подкасты от психологов. Вот пример.
Однако не стоит недооценивать свое моральное состояние. Если совсем невмоготу, лучше обратиться к врачу. Благо по подписке СберПрайм действует такая опция. Запишитесь на консультацию специалиста со скидкой. А все нужные лекарства и БАДы можно приобрести в сервисе СберАптека. За каждую покупку начисляются баллы СберСпасибо, которые можно потратить с выгодой на что-то еще.
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