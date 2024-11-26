Звуковая терапия: как классическая музыка улучшает настроение

В 2015 году группа учёных под руководством Дженни Хол сравнила воздействие треков на пациента до, во время и после хирургического вмешательства. В итоге выяснилось, что классическая музыка действительно может уменьшить боль и тревожность в послеоперационный период. Причём наличие или отсутствие наркоза, как оказалось, не слишком влияет на конечный результат.