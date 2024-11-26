В Калининграде появится пять новых павильонов автобусных остановок

В Калининграде в ближайшее время поставят павильоны для ожидания транспорта на пяти автобусных остановках. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
От непогоды можно будет спрятаться на Московском проспекте (ОКБ «Факел»), Невского (переулок Крылова), а также на Кошевого (Библиотека № 21). Кроме того, павильоны и площадки для ожидания сделают в двух местах: на Сельме (сквер Елизаветинский) и на Емельянова (пограничный институт). Кроме того, выигравший конкурс подрядчик должен будет установить урны.
Сами остановки оформят в классическом исполнении, подобные уже ставят по всему городу. Работы оценили в 7,8 млн. рублей, итоги конкурса подведут в начале декабря.