В Калининграде появится пять новых павильонов автобусных остановок

От непогоды можно будет спрятаться на Московском проспекте (ОКБ «Факел»), Невского (переулок Крылова), а также на Кошевого (Библиотека № 21). Кроме того, павильоны и площадки для ожидания сделают в двух местах: на Сельме (сквер Елизаветинский) и на Емельянова (пограничный институт). Кроме того, выигравший конкурс подрядчик должен будет установить урны.