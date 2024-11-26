Продавец ёлок рассказал, почему в Омске не продают местные сосны

С 1 декабря в Омске начнёт работу сеть ёлочных базаров, но активные продажи традиционно стартуют ближе к концу месяца. Корреспонденты Om1.ru узнали у продавцов, как изменятся цены на новогодние деревья и что предложат омичам в этом сезоне.
Оказалось, что местные ёлки в Омске практически не продают. Покупателям не нравится их цвет.
«Мы возим новогодние деревья из Челябинской или Свердловской областей. Там их заготавливают едва ли не на всю Россию. В нашем регионе они хорошие, пышненькие, но цвет какой-то зелёно-болотный. Возможно, из-за почвы. А с Урала сосны и ёлки имеют очень красивый оттенок — зелёно-голубой», — рассказал продавец, пожелавший остаться анонимным.
По словам продавца ёлок, сейчас растёт спрос на маленькие новогодние деревья размером около 1,5 метра.
«У большинства покупателей маленькие квартиры, куда можно поставить только небольшую сосну. Они красивые, пышные, но невысокие. Для нас, продавцов, плюс в том, что в фуру таких деревьев можно загрузить гораздо больше, чем больших. Себестоимость маленьких сосен получается меньше», — рассказывает омич.
Традиционно базары в своём большинстве будут представлены сосной. Настоящие ели имеют один существенный недостаток — слишком быстро осыпаются. Омич поделился историей из своей практики, когда молодая пара искала настоящую ёлку, а через пять дней пришла покупать сосну. За это время купленная ёлка, установленная в тёплой квартире, вся осыпалась.
Продавать на базарах планируют также и «элитный товар» — макушки пихты. Их стоимость начинается от 4000 рублей. На покупку красивого пышного дерева этой породы обычно тратят 7000—8000 рублей. В среднем в этом году на покупку новогоднего дерева омичам нужно планировать сумму от 1000 до 2000 рублей, в зависимости от размера и вида.
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