Продавец ёлок рассказал, почему в Омске не продают местные сосны

Продавать на базарах планируют также и «элитный товар» — макушки пихты. Их стоимость начинается от 4000 рублей. На покупку красивого пышного дерева этой породы обычно тратят 7000—8000 рублей. В среднем в этом году на покупку новогоднего дерева омичам нужно планировать сумму от 1000 до 2000 рублей, в зависимости от размера и вида.